Un cambiamento dettato, forse, dalla globalizzazione o, meglio, dalla vicinanza di due grossi centri come Milano e Zurigo. «In parte ha aiutato, sì» conferma De Angelis. «In parte, però, è proprio l’evoluzione della società. La realtà LGBT+ esiste da tempo, a prescindere da ciò che i promotori del no sostenevano in campagna. Come esistono già, in Svizzera, le famiglie arcobaleno: ne contiamo 30 mila. Questo voto rappresenta dunque una presa di coscienza collettiva. Poi sì, è vero, le città hanno votato diversamente rispetto alle periferie e alle campagne».

Essere genitori

Il sì, convinto se non addirittura convintissimo, non cancella tutti i problemi. La comunità LGBT+, in Svizzera, soffre ancora tanto. Troppo. Il cosiddetto coming out, nel nostro Paese, rimane un passo complicato da compiere. E questo perché potrebbe far nascere tensioni, incomprensioni e ancora ghettizzazioni in famiglia o sul luogo di lavoro. «Parliamo comunque di un percorso personale, diverso da persona a persona» sottolinea De Angelis. «Se, però, a livello di diritti gli omosessuali sono parificati agli eterosessuali questa stessa persona acquista ulteriori sicurezze. La campagna per il sì, d’altronde, è stata davvero trasversale. È stata abbracciata da molti sportivi, per dire. Significa che la società elvetica era ed è pronta. Poi, lo ripeto, di lavoro da fare ce n’è tantissimo. Su alcuni aspetti, come l’adozione dei figli o la procreazione assistita, ci siamo già mossi e continueremo a farlo. Per spiegare, spiegare e spiegare».