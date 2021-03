Riserve eccedentarie degli assicuratori, progetti di contenimento dei costi sanitari, prospettive per i premi di cassa malati 2022, iniziative cantonali ticinesi per rivedere la LAMal. Ne parliamo con Verena Nold, direttrice di santésuisse, una delle due associazioni di categoria degli assicuratori.

Per il 2022 santésuisse ha già parlato di un possibile «marcato aumento» dei premi. Non è troppo presto per fare questo genere di previsioni, considerate anche le incognite della pandemia?

«Santésuisse non ha prospettato alcun aumento dei premi. Altri lo hanno fatto nella stampa domenicale oltre Gottardo dando luogo a un malinteso. Io mi ero pronunciata sui costi. Posso dire con certezza che oggi disponiamo di riserve sufficienti per assorbire i costi straordinari dovuti al coronavirus. Ne sono...