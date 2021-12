Il Tribunale federale (TF) ha condannato la multinazionale Monsanto a rimborsare l’integralità delle imposte esonerate grazie a un accordo con il fisco vodese siglato all’arrivo a Morges nel 2004. Si tratta di dieci anni di arretrati, per un totale di circa 34 milioni di franchi.

L’intesa prevedeva che il colosso americano specializzato nelle biotecnologie agricole non avrebbe pagato imposte durante i primi dieci anni di attività nel cantone. Il tutto, a condizione che Monsanto rimanesse in terra vodese per almeno ulteriori 10 anni, ovvero fino al 2024.