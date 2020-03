Il Ministero pubblico friburghese ha deciso di non entrare in materia in seguito a una denuncia dell’Associazione svizzera dei Liberi Pensatori nei confronti del vescovo Charles Morerod. Quest’ultimo veniva accusato di favoreggiamento nell’ambito del caso del prete della cattedrale di Friburgo sospettato di abusi sessuali.

Il procuratore generale, Fabian Gasser, «ha deciso di non dare seguito a questa denuncia», ha indicato la procura friburghese in una nota odierna. Il vescovo della Diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo non era tenuto a denunciare il comportamento del prete, in quanto si tratta più di una questione morale che di diritto penale. Nulla indica che alla possibile vittima sia stato impedito di andare in tribunale.

Secondo elementi raccolti dai media e presi in considerazione dal procuratore, Morerod - quando è entrato in carica nel 2011 - non era a conoscenza dei verbali poi trovati negli archivi della diocesi. Il vescovo, inoltre, «non sapeva che l’episodio riferitogli dal parroco della cattedrale di Friburgo nel 2016 poteva rientrare nella legge», ha aggiunto il procuratore.

L’Associazione svizzera dei Liberi Pensatori è stata informata e non può fare ricorso contro la decisione. «Non deve più accadere che la Chiesa si comporti come uno Stato all’interno dello Stato e protegga i presunti colpevoli dall’accesso delle autorità esecutive», aveva aggiunto l’organizzazione nel depositare la denuncia lo scorso 18 febbraio, chiedendo alle autorità inquirenti di stabilire se il prete fosse colpevole o meno.

Una prima denuncia per abusi nei confronti del sacerdote era stata depositata a fine dicembre 2019. Un prete di origini africane attivo a Peseux (NE) aveva accusato l’omologo friburghese di averlo molestato sessualmente tra il 2008 e il 2011 a Vevey (VD). Dopo un articolo del Tages-Anzeiger, la diocesi aveva trasmesso le informazioni alla polizia cantonale vodese.

Sempre a fine dicembre Morerod aveva quindi ordinato l’avvio di un’inchiesta ecclesiastica preliminare nei confronti del sacerdote friburghese. L’aveva affidata a un avvocato ginevrino, non cattolico, affinché fosse più libero nello svolgere il suo lavoro. Proprio da questa indagine era emerso un secondo caso risalente a oltre 20 anni fa.

©CdT.ch - Riproduzione riservata