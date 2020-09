Morire è più costoso nella Svizzera latina rispetto a quella tedesca. Lo riferisce il domenicale Matin Dimanche, citando uno studio della cassa malattia Helsana: i costi sanitari complessivi per la fine della vita sono superiori del 27% nella Svizzera francese e del 12% in quella italiana.

La fattura media per paziente è di 39.160 franchi nella regione romanda, di 34.640 in quella italofona e di 30.910 nella Svizzera tedesca.

La durata del soggiorno in ospedale prima di morire sembra essere il fattore più decisivo. Nella parte germanofona del Paese i pazienti trascorrono in media 16 giorni in clinica, rispetto ai 26 giorni della Svizzera romanda, ossia una volta e mezzo di più.