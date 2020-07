Un pilota di parapendio di 52 anni ha avuto un incidente mortale ieri in Prettigovia. L’uomo si è schiantato sullo Schollberg, vicino a St. Antönien (GR). L’uomo era l’ultimo di un gruppo di parapendisti decollato domenica pomeriggio nella zona di Spitzenbüel, a 2200 metri sul livello del mare. Allo Schollberg è entrato in una turbolenza e si è schiantato, ha riferito oggi lunedì la polizia cantonale grigionese. Diverse persone che hanno osservato l’incidente hanno allertato i servizi di soccorso. Il medico della Rega non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia cantonale ha avviato indagini per chiarire l’esatta causa dell’incidente.