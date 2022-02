L’ex consigliere nazionale UDC turgoviese Alexander Baumann è morto all’età di 79 anni, annuncia un necrologio pubblicato dalla NZZ e dal Tages-Anzeiger. È stato in Consiglio Nazionale dal 1995 al 2011.

Avvocato e imprenditore, è stato membro della commissione giuridica per dodici anni, che ha presieduto dal 1999 al 2001. Nel 2007 è entrato a far parte anche della commissione della gestione. Durante la sua carriera politica, si è distinto per il suo impegno a favore dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera. Dal 1974 al 2006 Alexander Baumann ha diretto assieme al fratello la Rausch AG di Kreuzlingen, l’azienda di famiglia che produce prodotti cosmetici.