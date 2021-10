Il grafico Ernst Hiestand, noto soprattutto per aver realizzato assieme alla moglie Ursula la sesta serie delle banconote svizzere, messa in circolazione a partire dal 1976, è deceduto all’età di 86 anni a Zurigo.

Stando a una nota odierna della famiglia, il grafico è morto dopo lunga malattia in una casa di cura. Nato a Zurigo nel 1935, dopo la formazione come grafico in patria e un soggiorno a Parigi, nel 1960 si mette in proprio aprendo uno studio a Zurigo con la moglie Ursula. Tra i suoi clienti figurano, tra l’altro, la fabbrica di scarpe Bally, il centro commerciale Spreitenbach, diverse istituzioni statali e la Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega).