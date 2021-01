La polizia svizzera in lutto. E’ infatti morto Reto Habermacher, Direttore dell’Istituto Svizzero di Polizia e per 22 anni Comandante della Polizia cantonale urana. Il corpo senza vita di Habermacher, 67 anni, è stato trovato in un’auto a Schattdorf, davanti alla caserma dei vigili del fuoco. Probabilmente si tratta di una morte naturale.

Molto apprezzato anche a livello internazionale per le sue competenze sulla sicurezza del traffico, tanto da essere stato soprannominato il «Papa dei trasporti», ha sempre avuto attenzione per le peculiarità ticinesi, come racconta il comandante della Polizia Cantonale Matteo Cocchi: «Con lui, in entrambe le sue funzioni, il Canton Ticino ha sempre trovato una persona disponibile, competente e comprensiva. Insieme decidemmo, per la prima volta in Svizzera, di unificare e condurre centralmente e in Ticino l’importante dispositivo di Polizia legato alla sicurezza dei festeggiamenti per l’apertura della Galleria di base del San Gottardo nel 2016, che vide per una settimana l’impiego di centinaia di agenti ticinesi e svizzeri supportati pure da specialisti dell’Esercito».