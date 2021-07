Hocké è stato direttore delle operazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) prima di entrare nell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che ha diretto dal 1985 al 1989. Il suo incarico si è svolto sullo sfondo della crisi dei rifugiati in Indocina, ricorda l’UNHCR sul suo sito.

Nato il 31 marzo 1938 a Losanna, Hocké ha ricevuto tutta la sua formazione scolastica nella capitale vodese e si è laureato nel 1961 in scienze economiche e commerciali. Dopo aver completato i suoi studi, ha lavorato per varie aziende private, in particolare in Nigeria, prima di entrare nel CICR nel 1968.