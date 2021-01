Morto teologo svizzero Leo Karrer

Uno dei più noti teologi pastorali cattolici dell’aera germanofona, il professore e autore svizzero Leo Karrer, è morto all’età di 83 anni. Era considerato un mentore per i teologi laici. Karrer, che viveva a Friburgo, si è spento ieri, informa oggi il portale cattolico svizzero Kath.ch (Catt.ch nella versione italiana). Egli lascia moglie e due figli adulti. Il decesso è stato confermato in un comunicato dall’Università di Friburgo, dove Karrer è stato professore ordinario presso la Facoltà di teologia dal 1982 al 2008.

La teologia pratica deve a Karrer impulsi durevoli per la comprensione di se stessa, scrive l’ateneo. Con la sua scomparsa la teologia pastorale perde uno dei suoi rappresentanti e visionari più importanti. Nato nel 1937 a Röschenz (BL), Karrer è cresciuto a Würenlos (AG). Dopo aver studiato filosofia, teologia e psicologia a Vienna, Chicago, Monaco di Baviera e Münster (D) ha conseguito un dottorato in teologia dogmatica. Dal 1967 al 1969 è stato assistente scientifico all’Università di Münster. Nel 1976 ha ottenuto l’abilitazione in teologia pastorale.