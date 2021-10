Pandemia

«La decisione di vaccinarsi non dovrebbe essere presa attraverso ulteriori pressioni o incentivi monetari, ma per considerazioni sanitarie e di solidarietà» sostengono San Gallo e Turgovia - Dello stesso parere l’esecutivo di Appenzello Interno che ha dichiarato: «Sì alla settimana della vaccinazione, no al buono di 50 franchi»