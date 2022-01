Incidente mortale per uno sciatore nella notte su domenica. L’uomo, 23 anni, era reduce da una giornata con lo sciclub nel comprensorio di Grüsch-Danusa, nei Grigioni. Assieme a un amico è sceso dalla stazione intermedia di Cavadura attorno alle 22.30. I due si sono presto infilati in una ripida zona boscosa. L’amico, all’improvviso, ha perso di vista il 23.enne. Non avendo ricevuto risposte ai suoi appelli, ha avvisato la REGA che, in seguito, ha trovato l’uomo nel Pendlatobel. Lo sciatore, fa sapere la Polizia cantonale grigionese, è caduto da un centinaio di metri su una parete rocciosa. Durante i soccorsi era in servizio anche uno specialista in elisoccorso del SAC. Il Careteam grigionese è stato convocato dai colleghi dello sciclub. La Polizia sta invece indagando sulle cause dell’incidente.