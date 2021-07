Un motociclista 65.enne che circolava sulla strada del passo del Susten è rimasto gravemente ferito questa mattina verso le 11.00 dopo aver effettuato una manovra di sorpasso azzardata. Il centauro, che stava viaggiando da Wassen (UR) in direzione della cima del valico, è uscito di strada in una curva a gomito ed è caduto per circa 50 metri su un terreno impervio, ha comunicato la polizia cantonale urana.