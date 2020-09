Incidente della circolazione ieri pomeriggio nel canton Uri: un motociclista 31enne che stava circolando da Andermatt a Göschenen ha perso il controllo del proprio mezzo, mentre stava sorpassando un camion in una curva ed è finito contro un muro, ferendosi gravemente. Lo indica in una nota la polizia cantonale, precisando che l’uomo è stato trasportato in un ospedale fuori cantone dalla REGA. I danni ammontano a circa 20’000 franchi.