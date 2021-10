L’uomo, di 58 anni, stava guidando da Thusis in direzione di Splügen. Dopo l’incrocio di Avers, ha sorpassato un furgone nella zona che si trovava nella corsia di sorpasso per poter superare un camion. Il motociclista si è scontrato con il lato sinistro del furgone ed è caduto. È rimasto ferito nella corsia nord, mentre la moto ha sbandato fino al bordo destro della corsia, dove si è fermata. Gli utenti della strada presenti hanno prestato i primi soccorsi fino all’arrivo dell’ambulanza. Il ferito è stato portato all’ospedale di Thusis dall’ambulanza di Mittelbünden. La moto danneggiata ha dovuto essere caricata e trasportata via.