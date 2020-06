Un motociclista olandese di 73 anni che ieri pomeriggio stava scendendo dal passo dell’Umbrail in direzione di Santa Maria (Val Monastero, nel canton Grigioni) è uscito di strada ed è finito in una scarpata. L’uomo ha riportato ferite medio-gravi, riferisce oggi la polizia cantonale grigionese.

Lo sfortunato motociclista faceva parte di un gruppo di centauri in provenienza dai Paesi Bassi che ieri verso le 14.45 stava viaggiando dalla frontiera italo-svizzera verso Santa Maria. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire ha perso il controllo del proprio mezzo terminando la sua corsa fuori strada. L’uomo è stato soccorso sul posto dai sanitari di un’ambulanza ed è poi stato trasportato in elicottero all’ospedale cantonale di Coira dalla Rega.