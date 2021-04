Una motociclista è rimasta gravemente ferita ieri sera in un incidente a Röthenbach im Emmental (BE). La motocicletta guidata dalla donna ha attraversato la carreggiata invadendo la corsia opposta e cadendo poi oltre il guard rail lungo una scarpata. Lo indica oggi la polizia cantonale, precisando che pure il passeggero è rimasto ferito. Secondo i primi accertamenti, la motociclista e il suo passeggero stavano scendendo dal passo Schallenberg in direzione di Röthenbach verso le 22.30 quando si è verificato l’incidente. La donna ai comandi, gravemente ferita, è stata tratta in salvo dalla scarpata dai pompieri e trasportata poi in elicottero all’ospedale. Il passeggero è invece riuscito a tornare sulla strada da solo; è stato portato in ospedale in ambulanza.