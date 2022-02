Un motociclista di 24 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto ieri poco dopo le 17.00 sulla strada tra Metzerlen (SO) e Röschenz (BL). In una curva, ha colpito un palo ed è caduto, scivolando lungo la strada e finendo poi contro un guardrail. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale di Basilea Campagna.