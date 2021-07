La moto ha preso fuoco al momento dell’impatto, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale grigionese. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte del centauro sul luogo dell’incidente, avvenuto poco dopo le 18.00.

Un’inchiesta è stata aperte per chiarire il motivo per cui l’uomo ha cozzato contro il muro. La circolazione da Andeer (GR) in direzione di Thusis è stata deviata per circa tre ore.