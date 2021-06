Il Giura deve accogliere la cittadina bernese di Moutier già nel 2024 e non aspettare il 2026 come proposto dal governo cantonale. È quanto chiede una mozione urgente accolta oggi dal parlamento di Delémont con 46 voti contro 12 e un’astensione. Durante il voto, solo i deputati dell’UDC e del PLR hanno respinto il testo, giudicando che il calendario non era sostenibile.