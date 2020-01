Nella prima fase, gli elementi di combustibile vengono trasferiti dal reattore al bacino di stoccaggio adiacente, dove si raffredderanno in attesa di essere trasferiti, a partire dal 2021, nel deposito intermedio per scorie nucleari «Zwilag» di Würenlingen (AG).

Le parti fortemente radioattive saranno smontate e imballate all’interno della vasca del reattore. La maggior parte degli altri componenti saranno ripuliti e impacchettati nella sala macchine. Il materiale decontaminato sarà smaltito come normale rifiuto o riciclato, mentre i rifiuti radioattivi saranno portati allo Zwilag.

Entro la fine del 2030 l’area della centrale dovrebbe essere completamente libera da materiale radioattivo. A seconda del tipo di nuovo utilizzo - industriale o riqualifica in zona naturale - gli edifici non più necessari saranno demoliti. A partire dal 2034, il sito dovrebbe essere pronto per un nuovo utilizzo.