La Commissione della concorrenza (COMCO) ha inflitto una multa di circa 7,7 milioni di franchi a Ford Credit Switzerland GmbH (Ford Credit) per un’illecita coordinazione delle condizioni leasing. Con questa decisione, la COMCO chiude l’inchiesta «leasing auto» contro l’ultima società coinvolta.

Per molti anni, Ford Credit e altre otto società si sono sistematicamente scambiate le condizioni leasing. Si informavano sugli interessi e sulle tabelle per il calcolo del prezzo residuo delle vetture. Questi elementi del prezzo confluivano nel calcolo delle rate leasing delle diverse società coinvolte. Un tale scambio di informazioni sul prezzo vìola la Legge sui cartelli, indica la COMCO in una nota odierna.