Un take-away-è stato chiuso in quanto vendeva alcol senza il necessario permesso. Altre tre attività, di cui una a Kriens, sono state temporaneamente chiuse a causa di assembramenti.

La polizia cantonale di Uri ha riferito di essere stata chiamata in alcuni casi perché vi erano formazioni di musica carnevalesca in movimento. Inoltre vi erano anche persone in costume e mascherate, ma i regolamenti sono stati prevalentemente rispettati.