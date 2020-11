Le sanzioni finanziarie di carattere penale comminate in Svizzera, ovvero multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative che perseguono uno scopo penale, continuano a non essere deducibili fiscalmente.

In casi eccezionali, precisa una nota odierna dell’esecutivo, le multe pecuniarie a carattere penale inflitte all’estero saranno fiscalmente deducibili, se queste sono incompatibili con l’ordine pubblico svizzero o se l’impresa dimostra in modo credibile di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente esigere per adeguarsi conformemente alle regole in vigore.

Nel primo caso, ad esempio, potrebbe trattarsi di una società a cui non è stato concesso il diritto di essere ascoltata. Nel secondo caso, il contribuente dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per comportarsi nel rispetto della legge.

Con l’entrata in vigore della legge, le tangenti versate a privati non saranno più deducibili. In tal modo si ottiene un’armonizzazione tra il diritto fiscale e quello penale. Infine, l’indeducibilità dovrà valere anche per altre spese volte a commettere reati penali o che costituiscono la controprestazione per la perpetrazione di questi ultimi.