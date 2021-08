Da maggio a luglio, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic ha inflitto multe tra i 1’000 e i 3’500 franchi a 55 persone che hanno importato illegalmente in Svizzera farmaci contro l’impotenza. La maggior parte sono stati ordinati su Internet.

Tali persone sono state condannate in procedimenti penali amministrativi, indica oggi Swissmedic. I medicinali contenevano principi attivi per il trattamento di disturbi all’erezione quali Vardenafil, Tadalafil, Modafinil o Sildenafil. Gli interessati hanno introdotto grosse quantità di uno o più di questi preparati. Undici di queste condanne non sono ancora passate in giudicato.