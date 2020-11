(Aggiornato alle 14.28) Si accende la campagna in vista della votazione sull’iniziativa popolare «Per imprese responsabili - a tutela dell’essere umano e dell’ambiente». Oggi sono scesi in campo i presidenti di quattro organizzazioni economiche, che invitano a bocciarla.

In caso di «sì», anche le aziende agricole saranno pesantemente colpite, secondo il presidente dell’USC Markus Ritter, che ha ricordato come nel settore si faccia molto spesso capo a fornitori all’estero. «È quasi impossibile per gli agricoltori - ha rilevato - controllare se le regole vengono rispettate quando importano, per esempio, fertilizzanti, carburante o macchinari».