«Se mia madre sapesse che sono diventata così vecchia...», affermava la vegliarda in un libro a lei dedicato dall’autrice Alice Schaufelberger, di cui riferisce il quotidiano. Da bambina era infatti piccola e debole: uno zio le aveva raccontato che quando era bebè ci stava quasi in uno degli zoccoli di suo padre.

Nata l’11 gennaio 1908, quindi ai tempi in cui per spostarsi si prendeva ancora la carrozza, Alice Schaufelberger crebbe a Reitnau, nel canton Argovia. Il padre morì presto e la madre - con tre figli a carico - si trovò a lavorare come tessitrice. A tirala fuori dal letto la mattina e a provvedere che si vestisse ci pensava il fratello. L’acqua veniva presa alla fontana del vicino. La cioccolata c’era solo a Natale: «riceverla era meraviglioso, ma nel contempo triste, perché ci ricordava tutto quello che non avevamo», ha ricordato di recente.

Alice seguì poi un apprendistato come venditrice e lavorò a lungo a Zurigo, città che all’inizio le fece paura, tanto era movimentata. Si sposò dopo la seconda guerra mondiale. Nei 35 anni di matrimonio, prima del decesso del marito, non ha avuto figli: ma spesso curava i bambini di altri. Vent’anni or sono era entrata in casa per anziani: stando alla direzione a volte dimenticava il giorno della settimana, ma era comunque sempre in forma a livello mentale. Leggeva la Bibbia con una lente d’ingrandimento.