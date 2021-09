Un uomo di 61 anni è morto folgorato ieri pomeriggio a Gretzenbach (SO) nel tentativo di liberare parte del suo aeromodello da una linea elettrica con una barra di alluminio.

L’uomo è stato trovato ieri pomeriggio privo di vita in un campo vicino a Gretzenbach. I servizi di soccorso giunti sul posto non hanno potuto far altro che constarne il decesso, precisa la nota.