È morto nel fine settimana all’ospedale cantonale di Coira, dove era ricoverato, un uomo di 68 anni, caduto giovedì sera da una scala a Splügen (GR). Nell’incidente aveva riportato gravi ferite al capo, ricorda in una nota odierna la polizia retica.

Il 68.enne era caduto da solo dalle scale esterne di un’abitazione, precipitando da un’altezza di oltre due metri e mezzo sul suolo sottostante in cemento. La Rega lo aveva trasportato in ospedale con serie lesioni alla testa, alle quali non è sopravvissuto.