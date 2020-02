Un tedesco di 81 anni è morto ieri dopo essere caduto in un fiume nella regione del Bernina. Lo comunica la Polizia cantonale grigionese in una nota. L’uomo stava facendo un’escursione con ciaspole e racchette insieme alla moglie nell’area Alp da Buond Sur, in territorio di Pontresina, quando dopo aver attraversato un ponte è scivolato nel torrente Ova d’Arlas, cadendo per circa due metri. Nonostante l’intervento dei soccorsi e il tentativo di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La moglie, entrata nell’acqua gelida per aiutare il marito, è stata trasportata in stato di ipotermia all’ospedale di Samedan dalla Rega. Il cadavere è stato recuperato da una squadra di Heli Bernina. La Polizia cantonale dovrà ora stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.