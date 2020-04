Un uomo di 75 anni, in sella a una bicicletta elettrica, è morto stamane a Humlikon (ZH) in seguito a un urto con un’automobile. Al momento dell’impatto, la vittima si trovava davanti alla vettura, guidata da una donna di 33 anni. La dinamica dell’incidente è allo studio degli inquirenti, si legge in una nota odierna della polizia cantonale.