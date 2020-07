Il pompiere rimasto gravemente ferito il 23 giugno durante un’esercitazione antincendio a Unterägeri (ZG) è morto venerdì in ospedale. Lo annuncia oggi la procura di Zugo, precisando che le indagini sull’incidente continuano.

Durante la preparazione dell’esercitazione si è verificata una fiammata improvvisa per motivi ancora sconosciuti, riferiscono gli inquirenti. Dopo le prime cure sul posto il pompiere 36enne è stato trasportato in condizioni critiche dalla Rega in un ospedale extracantonale. Un secondo pompiere di 41 anni ha subito lievi ferite.