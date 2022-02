Hersche, che viveva a San Gallo, seguiva da anni la politica in Bielorussia e aveva pure scritto nei giornali lettere di lettori, ha indicato alla NZZ am Sonntag . «Mi sono sempre alzata in piedi per chiamare bugia una bugia». C’erano molte menzogne sulle elezioni presidenziali dell’estate 2020 in Bielorussia. «Dovevo fare qualcosa», ha aggiunto. Nel settembre 2020, la cittadina dalla doppia nazionalità ha partecipato a una manifestazione a Minsk. È stata arrestata e condannata a una pena di due anni e mezzo di prigione.

Hersche descrive il suo soggiorno in carcere come un periodo oscuro e parla di tortura: quando si è rifiutata di cucire uniformi, è stata posta in una stanza angusta, fredda e umida. Ha dovuto dormire su un letto di legno senza materasso né coperte. Per riscaldarsi ha iniziato a fare jogging sul posto. Nell’intervista al domenicale svizzerotedesco, Hersche spiega il fatto di non aver perso le forze con la sua lotta per la giustizia: si è detta che avrebbe combattuto contro questa sentenza iniqua, ovunque si trovasse. Allo stesso modo indica di non aver firmato la richiesta di grazia per essere liberata: «perché sono innocente».