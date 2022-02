(Aggiornato alle 10.08) Natallia Hersche è stata rilasciata oggi dalla prigione di Mogilev, dopo quasi un anno e mezzo di reclusione in strutture carcerarie bielorusse. A comunicarlo è il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Ad accoglierla c’era l’ambasciatrice svizzera Christine Honegger Zolotukhin. Hersche giungerà in Svizzera nel corso della giornata.

Il rilascio fa seguito a un anno e mezzo di intensi sforzi intrapresi dal Dipartimento federale degli affari esteri e dal suo capo, il presidente della Confederazione Ignazio Cassis. Fin dall’arresto di Natallia Hersche nel settembre del 2020 e la seguente condanna a due anni e mezzo di carcere, i servizi competenti del DFAE sono rimasti in stretto contatto con lei, la sua famiglia e le autorità bielorusse, lavorando alle possibili vie per garantirne il rilascio. È stata assistita nel quadro della protezione consolare e dei rappresentanti dell’ambasciata di Svizzera a Minsk hanno potuto farle visita per quattordici volte.

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis ha dal canto suo ringraziato tutte le persone coinvolte e ha espresso sollievo per la liberazione: «È una grande gioia per me e per i miei collaboratori che Natallia Hersche sia finalmente libera e possa rientrare in Svizzera dopo tutti questi sforzi. Le auguriamo il meglio e tanta salute per il suo futuro».