«Non ho rimpianti». È quanto ha affermato Natallia Hersche questa sera a Zurigo-Kloten, appena scesa dall’aereo che la riportava in Svizzera dopo 17 mesi di carcere in Bielorussia. La donna, che possiede la doppia nazionalità svizzera e bielorussa, era stata arrestata per aver preso parte a una manifestazione contro il regime del presidente Alexander Lukashenko.

È stata svegliata stamane nella prigione di Mogilev, nella Bielorussia orientale. Le sono stati concessi «cinque minuti per mangiare e cinque minuti per vestirsi» e poi, ha precisato davanti ai media, è stata portata nella capitale Minsk.

Ora la 51.enne è libera grazie agli sforzi del governo svizzero e si augura che la Svizzera aiuti anche altre persone imprigionate in Bielorussia. Lo farà, ha promesso Johannes Matyassy, vicesegretario di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nonché capo della Direzione consolare, che ha ricevuto Hersche appena scesa dall’aereo.

Non c’è stato alcun «accordo» tra Bielorussia e Svizzera per il rilascio della donna, ha poi sottolineato Matayssy. Minsk non ha imposto nessuna condizione, e Hersche può entrare in Bielorussia in qualsiasi momento.

Il rilascio è stato preceduto da intensi sforzi del DFAE e di Cassis, durati quasi un anno e mezzo, ha precisato il Dipartimento in una nota diffusa in giornata.

In piazza contro rielezione Lukashenko

Fin dall’arresto nel settembre 2020 e dopo la sua condanna a due anni e mezzo di prigione, le autorità competenti sono state in stretto contatto con Hersche, con la sua famiglia e con le autorità della Bielorussia e hanno lavorato ai possibili modi per garantire il suo rilascio. In totale i rappresentati dell’ambasciata elvetica nella capitale bielorussa hanno visitato Hersche 14 volte.

L’ambasciatrice Honegger Zolotukhin è in carica a Minsk solo da questo mese: all’annuncio della sua nomina, il DFAE si era detto convinto del fatto che con una persona sul posto la Svizzera avrebbe potuto difendere meglio i propri interessi.

La 51.enne sangallese era finita in manette dopo aver partecipato a una manifestazione a Minsk contro la rielezione del presidente Lukashenko il 19 settembre 2020 a Minsk. Secondo alcune organizzazioni svizzere per i diritti umani, Hersche era stata condannata a due anni e mezzo di prigione nel dicembre 2020 «dopo un processo iniquo». Lo scorso settembre, il DFAE aveva confermato il suo trasferimento alla prigione di Mogilyov.

L’organizzazione per i diritti umani Libereco aveva presentato una petizione con 9500 firme al DFAE dopo l’arresto di Hersche, nella quale si chiedeva a Cassis di rivolgersi direttamente al presidente bielorusso Lukashenko per ottenere il rilascio della donna.

