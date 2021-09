La SEM non è entrata in materia perché la legge sulla nazionalità prevede la naturalizzazione agevolata soltanto per le coppie sposate e non in caso di unione registrata. Il cittadino russo ha presentato ricorso di fronte al TAF, sostenendo che in qualità di partner registrato fosse discriminato in confronto ad una persona sposata. Di conseguenza, era vittima di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e del Patto II dell’ONU.