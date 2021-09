Fra i non immunizzati ci sono circa 260.000 persone (il 10-12% della popolazione) reticenti ai vaccini mRNA, ma anche chi non può farvi ricorso per motivi medici. Per tutte queste persone, un’alternativa è rappresenta dal nuovo vaccino monodose Janssen a vettore virale dell’azienda farmaceutica Johnson & Johnson. La Confederazione ha ordinato 150’000 dosi del vaccino. Le prime dosi di Janssen saranno distribuite a partire dalla settimana prossima ai cantoni, ha detto Virginie Masserey. Secondo Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), il vaccino Janssen a vettore virale è adatto in particolare alle persone estremamente allergiche, in tutto «meno di un centinaio di persone», e rappresenta una buona alternativa per chi è reticente ai vaccini mRNA. Le poche eccezioni per le quali non viene consigliato sono le donne incinte e le donne sotto i 60 anni con rischi particolari di trombosi. Questi rischi non sono stati riscontrati con i vaccini mRNA, ha precisato Berger. Berger si è espresso anche sui richiami vaccinali: «Al momento non sono necessari per gli adulti vaccinati e in buona salute». Gli esperti continuano tuttavia a seguire la situazione da vicino.