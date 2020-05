Benché i negozi abbiano rialzato le serrande dopo due mesi di lockdown, i clienti non sembrano dell’umore adatto per rimettersi a comprare. Il lavoro a orario ridotto e l’aumento della disoccupazione stanno frenando la propensione alla spesa delle famiglie, che preferiscono tesaurizzare a causa dell’incertezza generata dall’epidemia di coronavirus.

Secondo alcuni specialisti, potrebbe essere necessario un aiuto esterno per rilanciare i consumi, uno dei pilastri dell’economia elvetica.

Il coronavirus ha già lasciato profonde cicatrici nel settore della vendita al dettaglio. Secondo l’Ufficio federale di statistica, a marzo il fatturato del settore è diminuito del 6,2%. Il segmento non food ha subito un calo delle vendite dell’8,6%. Per l’intero anno, secondo gli economisti del Credit Suisse, le vendite nel settore non alimentare dovrebbero diminuire del 20%.

Tuttavia, i consumi privati rappresentano oltre il 50% del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera e sono secondi solo alle esportazioni in termini di creazione di ricchezza, sottolineano gli specialisti di BAK Economics. «Insieme alle esportazioni, il consumo privato è un fattore chiave per l’economia svizzera» e per l’occupazione, ha detto all’agenzia di stampa finanziaria AWP Martin Eichler, dell’istituto di ricerche economiche di Basilea.

Secondo le stime dell’economista, la spesa delle famiglie dovrebbe diminuire quest’anno del 6,4%, con un calo del 17% tra aprile e giugno, rispetto alla fine del 2019. Se la crisi sanitaria venisse superata rapidamente, il calo annuale potrebbe essere limitato al 5%, ma altrimenti la contrazione potrebbe raggiungere il 12,1%.

Le perdite per l’economia svizzera sono già pesanti. Mentre il tasso di disoccupazione è salito in aprile nello spazio di un mese dal 2,9% al 3,3% - un livello che non veniva raggiunto dal marzo 2017 - la diffusione del lavoro a orario ridotto e i licenziamenti influenzano negativamente il potere d’acquisto.

Secondo le stime di Credit Suisse, dall’inizio della crisi il reddito disponibile è diminuito di 4 miliardi di franchi, ovvero di 1000 franchi per famiglia. Una parte del denaro non speso durante la pandemia è stato risparmiato: la banca stima una media di 2000 franchi per famiglia. «Il potenziale di recupero è quindi presente», ha dichiarato l’economista Claude Maurer di Credit Suisse. Resta da vedere se i consumatori saranno disposti a spendere di fronte all’incertezza.

Secondo un portavoce della Segreteria di Stato dell’economia (Seco), «il lavoro a orario ridotto consente di garantire posti di lavoro in caso di crollo dell’attività economica a breve termine. Tuttavia, coloro che ne sono colpiti subiscono una perdita temporanea di reddito, poiché l’indennità rappresenta solo l’80% dello stipendio». E, in caso di licenziamento, la diminuzione del reddito è permanente.

«Se sempre più famiglie hanno a disposizione solo entrate ridotte, anche a medio termine saranno sempre più limitate nella spesa e i consumi privati ne risentiranno maggiormente», ha aggiunto.

Anche il senso di insicurezza è un fattore importante di cui bisogna tener conto, ha sottolineato Maurer. A suo parere, un forte aumento di nuovi casi di contagio avrebbe ripercussioni negative sul tasso di frequentazione dei negozi. Ma anche se la situazione dovesse migliorare, negozi e ristoranti dovranno sempre fare i conti con le misure precauzionali che limitano il numero di clienti, ha spiegato Maurer.

Mentre la Seco si affida a misure come il lavoro a orario ridotto per stabilizzare la situazione, sono sempre più forti le voci che si levano per chiedere misure a sostegno dei consumi. Eichler, di Credit Suisse, pensa a tagli alle tasse o sussidi diretti attraverso bonus o sconti all’acquisto se i consumi dovessero continuare a stagnare.

Nell’immediato, stanno emergendo iniziative locali. Banca Stato in Ticino, ad esempio, ha annunciato la sua partecipazione a un pacchetto di stimoli (6,2 milioni di franchi) per promuovere il cantone quale destinazione per le vacanze. Nel mirino ci sono gli stessi abitanti del cantone che dovrebbero beneficiare di una riduzione del 20% sui pernottamenti negli alberghi locali e dell’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblici.

Nel Vallese, il comune di Monthey ha optato per dei buoni offerti ai residenti, l’abolizione di alcune tasse locali per i caffè-ristoranti e l’uso gratuito dei trasporti pubblici. La Banca Cantonale di Turgovia ha consegnato ad ogni economia domestica locale un buono acquisto di 30 franchi da spendere in loco.

