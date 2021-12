«È sufficiente che il futuro meccanismo di arbitrato cessi», afferma il direttore del Global Studies Institute (GSI) dell’Università di Ginevra, in un’intervista trasmessa a Le Temps, riferendosi al progetto di accordo quadro del 2018 che «considera la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) come ultima risorsa». «È possibile», ha aggiunto, citando una clausola dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’Unione europea (UE) e il Canada. «Se noi riformuliamo il ruolo della CGUE, possiamo eliminare il fatale «mito» dei giudici stranieri».

Per il professore, i negoziati su un pacchetto bilaterale potrebbero includere un nuovo accordo sulla ricerca, in particolare per continuare a partecipare al programma Orizzonte Europa, e un accordo sull’elettricità. Ma «senza una proposta della Svizzera, non ci sarà mai un piano B».