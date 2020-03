Attualmente nei Grigioni ci sono 11 contagiati confermati. Si tratta di bambini, donne e uomini che si trovavano in Engadina Alta e che sono ricoverati in ospedale in isolamento. Stanno tutti relativamente bene. Complessivamente sono stati effettuati 210 test, di 8 si attendono ancora i risultati, hanno spiegato le autorità cantonali nella conferenza stampa iniziata alle 15.30 a Coira.