Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 14 nuove infezioni da coronavirus nel canton Grigioni, di cui 10 nella regione del Maloja. Stando all’apposito sito internet cantonale, il numero delle vittime è rimasto invariato a 50. Dall’inizio della pandemia, i casi positivi sono 1.117. Due persone rimangono ricoverate in ospedale, mentre una è stata dimessa, precisano ancora le autorità retiche. Le persone in quarantena sono 124, quelle in isolamento 46. Per quanto riguarda la Svizzera nel suo complesso e il Ticino, i dati nel fine settimana non vengono più comunicati. Il prossimo aggiornamento avverrà lunedì.