Queste ultime sono morte nelle loro valli. Due degli altri ammalati deceduti sono spirati all’ospedale cantonale di Coira e la sesta vittima a Ilanz, in Surselva, ha riferito oggi a Keystone-ATS il Servizio di comunicazione ad hoc approntato dal Cantone. Per garantire la protezione della personalità, non vengono fornite altre informazioni sulle vittime, se non che tutti i morti appartengono a categorie a rischio ed erano di età compresa tra 78 e 93 anni.