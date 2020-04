Per quanto riguarda la maturità professionale, il Consiglio federale ha deciso ieri di rinunciare agli esami in tutta la Svizzera. Nel 2020 saranno rilevanti unicamente le note ottenute durante l’anno.

In seguito alle decisioni prese ieri dalle autorità federali, l’esecutivo grigionese ha poi deciso di abolire, dall’11 maggio, l’obbligo di notifica per i proprietari di abitazioni secondarie. Il Governo esprime però il suo «rammarico» per il fatto che gli impianti di risalita continuano a non avere certezze per la pianificazione dell’imminente stagione estiva. Ieri il Consiglio federale ha ipotizzato una loro riapertura per l’8 giugno.