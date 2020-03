Il governo del canton Grigioni ha decretato il divieto di accendere fuochi su tutto il territorio cantonale. La misura serve in particolare a garantire la massima operatività di polizia, protezione civile, pompieri ed esercito.

Il divieto entra in vigore il 25 marzo, indica in una nota la cancelleria cantonale. Sono previste eccezioni per le zone urbanizzate, a condizione che possa essere rispettata una distanza di 50 metri dal bosco.