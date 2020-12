La situazione epidemiologica consente il proseguimento della pratica dello sci nei comprensori sciistici retici. Inoltre, da domani, sarà permesso a quattro persone al massimo di sedersi al tavolo sulle terrazze esterne dei ristoranti delle piste e sfruttare il take away. Le mascherine però dovranno essere portate finché non si è seduti, così come le distanze di 1,5 metri dovranno essere mantenute tra i vai gruppi di ospiti.