Il governo grigionese si oppone invece all’utilizzo del certificato solo in alcuni singoli settori. Serve insomma un vero e proprio uso ad ampio spettro. Proprio per questo sono necessari test che riguardino i mezzi pubblici e il mondo del lavoro. Nel caso in cui venisse abolito l’obbligo della mascherina, bisognerebbe valutare il certificato anche per i negozi.