Nel Canton Grigioni sono 39.317 le persone che hanno già ricevuto due dosi di vaccino: dato che sono disponibili elevate quantità di vaccino è possibile eliminare la suddivisione per fasce di età. Lo si legge in una nota odierna. A partire dal 1. giugno 2021 gli appuntamenti per le vaccinazioni della fascia di età 16-44 anni saranno assegnati secondo l’ordine di annuncio. È possibile annunciarsi per una vaccinazione in qualsiasi momento. Tutte le persone che desiderano vaccinarsi sono invitate ad annunciarsi da oggi. L’attribuzione di priorità in base all’età può essere eliminata, dato che al momento la maggior parte delle persone sopra i 45 anni che si sono annunciate ha ricevuto l’appuntamento per le vaccinazioni. L’attribuzione di priorità secondo fasce di età aveva l’obiettivo di evitare decorsi gravi di COVID-19. Dato che la campagna di vaccinazione vede coinvolti anche gli studi medici, per le persone affette da malattie croniche l’accesso alla vaccinazione è garantito. I medici di famiglia valuteranno il singolo caso sulla base della storia clinica dei loro pazienti. Gli over 50 beneficiano tuttora di un accesso prioritario alla vaccinazione.