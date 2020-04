Dal 27 aprile, «le visite agli ospiti di case per anziani e di cura nonché di strutture abitative per persone adulte portatrici di handicap sono possibili a determinate condizioni e nel rispetto delle norme igieniche», indica la Cancelleria dello Stato in un comunicato, aggiungendo però che la responsabilità di tali provvedimenti compete alle singole strutture. Fatte salve poche eccezioni, continuerà invece a non essere possibile fare visita a persone degenti in ospedale.