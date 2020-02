Dalle FFS alle piccole ferrovie private, da Autopostale ai servizi di trasporto comunali, nel sistema di trasporto pubblico svizzero c’è un denominatore comune: la mancanza di autisti. Nella competizione per trovare macchinisti e figure professionali simili, le aziende stanno stringendo sempre più la cinghia. Quanto sia aspra la battaglia per i conducenti è dimostrato dall’accordo stipulato in agosto tra le FFS e la Lötschbergbahn (BLS) per due linee a lunga percorrenza. Secondo quanto riferito ieri dal quotidiano bernese «Der Bund», le due società ferroviarie hanno parzialmente sotterrato l’ascia di guerra, rinunciando a rubarsi i macchinisti. Nessuna delle due aziende contatterà il personale dell'altra senza previo consenso scritto della controparte. L’accordo vale in particolare per le linee Berna-Bienne e Berna-Burgdorf-Olten, ora gestite dalla BLS.La BLS gestisce la linea Berna-Bienne dall'ultimo cambio d'orario del dicembre 2019 e rileverà la Berna- Burgdorf-Olten nel dicembre 2020. I due contratti erano stati stipulati su pressione del ministro dei Trasporti Simonetta Sommaruga.

Un problema anche su gomma

La penuria di conducenti interessa anche il trasporto pubblico su strada. Entro la fine dell'anno AutoPostale dovrà trovare 150 nuovi autisti in Ticino perché il trasporto pubblico sarà ampliato con l'apertura del traforo ferroviario del Ceneri. L'azienda collabora con l'ufficio di collocamento e con il Cantone per le assunzioni. A causa della mancanza di autisti formati, AutoPostale starebbe facendo opera di reclutamento anche fra la concorrenza. Una situazione che prefigura quello che potrebbe avvenire prossimamente sul piano nazionale. Sebbene la carenza di autisti non sia acuta, l'azienda ha bisogno di circa 800 nuovi conducenti nei prossimi dieci anni. I motivi sono il pensionamento, la fluttuazione e l'ampliamento della gamma di servizi. Per l'Ufficio federale dei trasporti, che funge da organo di vigilanza, la carenza di macchinisti e autisti non è di per sé un problema. Come ha spiegato il portavoce Michael Müller all'ATS, l’UFT entra in gioco quando un concessionario non adempie ai suoi obblighi operativi, ad esempio non effettuando le tratte o le fermate concordate. Alla fine, la revoca della concessione può essere minacciata. Ma questo è complicato.

Condizioni di lavoro non buone

Hubert Giger, presidente dell'Associazione svizzera dei macchinisti e aspiranti (VSLF), è direttaente toccato dalla carenza di conducenti di locomotive e vive il problema in prima persona. Gli operatori ferroviari, afferma, devono porsi domande fondamentali sulle condizioni di lavoro. La descrizione delle mansioni sta attualmente cambiando da «ferroviere a dipendente». L'attenzione non è più rivolta alla lealtà verso l'azienda, ma all'orario di lavoro e al salario. Con la S-Bahn e la separazione del trasporto merci e passeggeri, l'orario di lavoro si è sempre più spostato verso le ore notturne. A questo si aggiungono i treni supplementari per gli eventi estivi. La digitalizzazione dei piani di servizio richiede una flessibilità maggiore ai dipendenti. In breve: il lavoro non concede molto alla vita familiare e al tempo libero. Anche i salari dovrebbero diventare un tema in futuro, ha spiegato Giger. In Germania. dove sono in corso trattative, mancani 6.000 macchinisti. Avanti di questo passo ,arà così anche in Svizzera. A causa della carenza di personale a livello europeo le aziende non possono mirare all’estero. Le retribuzioni crescono lentamente. Ma il mercato porrà rimedio a questa situazione, in considerazione della carenza di personale. Attualmente le FFS e la BLS paganodei bonus speciali per i macchinsiti che posticipano il giorno libero. Gestiscono anche corsi aggiuntivi per la formazione professionale. Le FFS volevano già sostituire i collegamenti ferroviari con le linee di autobus.

